لبنان

تحذير من تكوّن الجليد على 1600 متر.. هكذا سيكون طقس الميلاد

Lebanon 24
24-12-2020 | 09:52
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، وحذرت من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية على ارتفاع 1800 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

يستقر الطقس على الحوض الشرقي للمتوسط. المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية. نحذر من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو على 1600 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.
الجمعة: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة. نحذر من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو على 1800 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.
السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة. تنشط الرياح في المناطق الشمالية.
الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة وبقاء نسبة الحرارة منخفضة. تنشط الرياح خصوصا في المناطق الشمالية.

- الحرارة على الساحل من 8 الى 20 درجة، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة، في الداخل من 3 الى 16 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية - شرقية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.
- الانقشاع: جيد إجمالا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و70%.
- حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء:21 درجة.
- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,41
- ساعة غروب الشمس: 16,35
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