لبنان

تفكيك شبكة لسرقة السيّارات وتهريبها إلى سوريا.. وتوقيف أفرادها

Lebanon 24
24-12-2020 | 10:22
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي  شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

حصلت في الآونة الاخيرة عدّة عمليات سرقة سيارات من نوعي "هيونداي وكيا" في مناطق مختلفة من محافظتي بيروت والجنوب.

نتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات الرصد والتعقّب، توصل مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية الى معرفة هوية أفراد هذه العصابة، وتحديد مكان إقامتهم في مدينة صيدا.

بناءً عليه، وبتاريخي 18و19-12-2020 قامت قوة من هذا المكتب بعمليات خاطفة ومتزامنة في المدينة المذكورة، اسفرت عن توقيف كل من:

م. ص. (مواليد عام 1988، لبناني)
و. ا. (مواليد عام 1997، لبناني)
م. ع. (مواليد عام 2001، سوري)
م. م. (مواليد عام 2001، لبناني)
ه. م. (مواليد عام 2002، سوري)
بالتحقيق معهم، اعترفوا بتأليف عصابة لسرقة السيارات، وبإقدامهم -بالاشتراك مع آخرين- على سرقة /15/ سيّارة من نوعي "هيونداي وكيا" من محافظتي بيروت والجنوب وتهريبها الى داخل الأراضي السورية، لقاء مبالغ مالية.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
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