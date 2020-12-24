لبنان

تعليق اضراب عمال وموظفي مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

Lebanon 24
24-12-2020 | 10:26
A-
A+
Doc-P-777858-637444024907038854.jpg
Doc-P-777858-637444024907038854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت نقابة عمال وموظفي مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان، تعليق الاضراب الذي بدأ منذ يومين للمطالبة بدفع منحة الانتاج والعائدات السنوية.

وأوضحت النقابة، انه "بناء على بيانها الذي تلاه عضو المجلس التنفيذي السيد علي رمال صباح يوم امس الأربعاء بتاريخ 23/12/2020 والذي أعلن فيه أن يدنا ممدودة للحوار وأننا إيجابيون في النقاش، وبناء على التجاوب الذي أبداه حضره المدير العام الدكتور وسيم ضاهر ومجلس الادارة مع النداء الذي أطلقناه بدعوته إلى إيجاد الحلول ضمن الأطر القانونيه التي ترعاها الحقوق المكتسبه، نعلن تعليق الإضراب اليوم الخميس الواقع في 24/12/2020 إفساحا في المجال أمام الحل المطروح برعاية سعادة المدير العام الدكتور وسيم ضاهر ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الأسمر".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:53 | 2020-12-24
10:42 | 2020-12-24
10:37 | 2020-12-24
10:30 | 2020-12-24
10:22 | 2020-12-24
10:20 | 2020-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website