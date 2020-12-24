لبنان

بعد التهافت على إجراء فحوص الـ PCR قبل عيد الميلاد.. وزارة الصحة توضح

Lebanon 24
24-12-2020 | 10:30
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أوضحت مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة العامة أن الأيام الأخيرة شهدت تهافت بصورة غير مسبوقة من قبل اللبنانيين على إجراء فحوص الـ PCR الخاصة بالكوفيد-19 وذلك قبل فترة الأعياد ظناً منهم أن النتيجة السلبية تخولهم الإستهتار بالإجراءات الوقائية المطلوبة خلال هذه الفترة الحساسة من السنة.

لذلك، شددت وزارة الصحة العامة على ان النتيجة المخبرية السلبية لفيروس الكوفيد-19 لا تعني أبداً خلو الشخص من الفيروس حيث أن فترة حضانة الفيروس تتراوح ما بين 2-14 يوماً.

واشارت الى ان النتيجة المخبرية السلبية لفيروس الكوفيد-19 لا تسمح بممارسة الحياة الطبيعية كالمعتاد في هذه الفترة من سهر وتجمعات واختلاط وارتياد للمطاعم وغيرها.

واكدت انه على المسافرين القادمين الى لبنان خلال هذه الفترة التشدد أكثر في الإلتزام بالإجراءات الوقائية لا سيما في ظل ظهور سلالة جديدة من الكوفيد-19 في بعض الدول.

ودعت الى الإلتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي والتعقيم وتجنب التجمعات خاصة خلال عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

واكدت ان عدم الترشيد والإسراف في القيام بفحوص الـPCR بصورة غير علمية يترتب عليه تبعات سلبية قد تنعكس على قدرة المختبرات لتلبية الحاجة الفعلية للفحوصات في الفترة المقبلة

ولفتت الى ان أي تصرف غير مسؤول من المواطنين في هذه الفترة الحساسة يعرض المواطن ومحيطه والمجتمع بشكل عام لخطر انتقال عدوى الكوفيد-19 كما يزيد من احتمال تعرض كبار السن وذوي الأمراض المزمنة لمضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى استنزاف القدرة الإستيعابية للمستشفيات لا سيما أقسام العناية الفائقة.
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