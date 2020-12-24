اكتشاف تاريخي ببعلبك.. هذا ما عثروا إليه أثناء الحفر (صور)

خلال انجاز اعمال تتعلق بتمديد شبكات صرف مياه الأمطار في مدينة بعلبك، عثر العمال على لوحات من الفسيفساء تعود إلى العهد الروماني.

وتشرف مديرة الآثار لور سلوم على عملية الحفر لتبيان الاكتشاف الجديد الذي يقع شرقي القلعة التاريخية في مدينة الشمس امام مبنى البلدية.

وبحسب مراسل "الجديد" فان الاكتشاف الهام يبعد عن قلعة بعلبك مئتي متر، وقد اكد رئيس لجنة السياحة في البلدية محمد عواضة على ضرورة وقف اعمال الحفريات لاجراء المزيد من التنقيب والبحث على هذه اللوحات التاريخية، مشيرا الى تصدع في بعض اللوحات بسبب أشغال سابقة للشركات المتعهدة في المدينة.