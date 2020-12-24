4 إصابات جديدة بكورونا في مركبتا

أعلنت خلية الأزمة في بلدية مركبتا ـ المنية، في بيان، "تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا، بعد ظهور نتائج فحوصات مخبرية أجريت على مصابين ومخالطين في البلدة".وتمنت الخلية من "المصابين والمخالطين حجر أنفسهم لمدة 14 يوما، حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، ومنعا لتفشي الفيروس".