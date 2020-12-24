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لبنان
قائمقام جبيل اكدت جهوزية الخطة الامنية في فترة الاعياد والمحافظة على شروط السلامة العامة
Lebanon 24
24-12-2020
|
11:24
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عقدت قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري اجتماعا في مكتبها في السرايا لرؤساء الوحدات العسكرية والامنية والدفاع المدني في قضاء جبيل، تم خلاله التأكيد على جهوزية الخطة الامنية في فترة الاعياد ولا سيما ليلة رأس السنة والسهر على امن المواطنين وزوار المدينة وقضائها.
كما طلبت الخوري من رؤساء البلديات الايعاز الى شرطة البلديات التشدد في منع الاكتظاظ، والمحافظة على شروط السلامة العامة اثناء احياء الحفلات في المطاعم والمقاهي ليلة رأس السنة وضرورة اتخاذ التدابير القاسية بحق المخالفين للتعليمات.
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