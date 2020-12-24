الجيش يوزع 2000 حصة غذائية من جمعية مارتش في طرابلس

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر"،" توزيع حوالى 2000 حصة غذائية مقدمة هبة من جمعية مارتش، بدعم من السفارة البريطانية في لبنان، على عائلات محتاجة في أحياء جبل محسن، باب التبانة، البداوي، المنكوبين، المينا، الزاهرية، بحنين والقلمون وذلك ضمن اطار التعاون العسكري-المدني ‎#CIMIC https://t.co/XIZG6nLBa1‎‎

توزيع حوالي ٢٠٠٠ حصة غذائية مقدمة هبة من جمعية مارتش بدعم من السفارة البريطانية في لبنان، على عائلات محتاجة في أحياء جبل محسن، باب التبانة، البداوي، المنكوبين، المينا، الزاهرية، بحنين والقلمون وذلك ضمن اطار التعاون العسكري-المدني #CIMIC pic.twitter.com/XIZG6nLBa1 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 24, 2020