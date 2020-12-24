بيان صادر عن اتحادات النقل البري

عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس اجتماعاً لها في مقر الاتحاد العمالي العام بحضور رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر ورؤساء وأعضاء نقابات النقل في لبنان.بدايةً توجه طليس باسم قطاع النقل البري والشعب اللبناني بالشكر إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب على إقرار الإعفاء من رسوم الميكانيك. علماً أنّ المطلب الأساسي للاتحاد كان محصوراً بإعفاء المركبات العمومية وكلّ ما تحقّق زيادةً عن إعفاء قطاع النقل هو مكسب لذوي الدخل المحدود والفقراء.واعتبر طليس أنّ رفع الدعم أو ترشيده لا يزال حبراً على ورق وليس هناك من خطة وصلتنا حتى اليوم لإبداء رأينا فيها وفي هذا المجال نؤكد أنّ ما سيجري من نقاش حول موضوع الدعم فإنّ المعني الأول والوحيد هو قطاع النقل البري.وتطرق طليس إلى اللغط الحاصل حول الإعفاء والمعاينة الميكانيكية فأكد على موقف القطاع من عدم شرعية الشركة المشغلة للمعاينة منذ 1 تموز 2015 وهذا الأمر وضعه برسم فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ومجلس الوزراء مجتمعاً والقضاء.

من هنا نجدّد تأكيدنا على أنّ المعركة الأساس في ملف المعاينة الميكانيكية هي حقّ العمال الذين يجب أن يكونوا في عداد موظفي هيئة إدارة السير بعيداً عن الاستغلال والابتزاز من قبل هذه الشركة أو غيرها.وأوضح طليس أنّ موضوع المساعدة المالية يتابع مع المعنيين في رئاسة الحكومة وقيادة الجيش.وقال: نعلن اليوم وبغض النظر عن حكومة تصريف الأعمال أو حكومة أصيلة جديدة أننا بدأنا اليوم بمعركة تطبيق القانون والنظام بما يتعلق بقطاع النقل البري بدءاً من إقرار خطة النقل العام المنتظرة منذ العام 2011 وقمع المخالفات والتعديات الحاصلة على القطاع.من جهته، توجه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الى الشعب اللبناني متمنياً أن تكون السنة المقبلة سنة خير وهنأ قطاع النقل البري على إقرار الإعفاء من رسوم الميكانيك متأملاً أن ينعكس هذا الانتصار باسترجاع الدولة قطاع المعاينة الميكانيكية وحفظ حق الموظفين العاملين فيها.وأكد الأسمر على أنّ اتحادات النقل البري تشكّل قوة ضاربة في الاتحاد العمالي العام مع باقي الاتحادات التي تناضل من أجل تحقيق أدنى الحقوق بالعيش الكريم.وقال الأسمر نؤكد اليوم على ضرورة تطبيق القوانين ولسنا بحاجة الى قوانين جديدة بل تطبيق ما هو موجود وبإقرار خطة نقل عام سعى الاتحاد إليها. كما نؤكد على موقف الاتحاد العمالي العام الرافض لرفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية الأساسية.نحن ضد رفع الدعم بالمطلق ومع حوارٍ بناء لإنتاج حدّ أدنى من سياسة اقتصادية تؤدّي الى حلولٍ لأنّ الحوار مع المكونات الأساسية في المجتمع اللبناني هو ضرورة علماً أنّ ـأليف حكومة بأسرع وقت ممكن هو أساس لاستقرارٍ سياسي يؤدّي الى استقرار اقتصادي.وشكر الأسمر قطاع النقل على العمل الجبار الذي تحقق داعياًَ الى الوقوف دائماً الى جانب الاتحاد العمالي العام لتحقيق المطالب.ووجه شفيق القسيس معايدة للجميع وشدّد على مطالب قطاع الشاحنات التي يجب أن تنصف بإقرار مطاليبها علماً أنّ الشاحنات الخصوصية لم تعفى من الرسوم الميكانيكية لذلك يجب أن يعاد النظر بوضع هذه الشاحنات.وتحدث عن رسوم العبور التي تتحملها هذه الشاحنات في سوريا وباقي الدول المجاورة مطالباً بمعالجة مشاكلها بأسرع وقت ممكن.وقال أحمد الموسوي وصلنا اليوم الى تحقيق جزء من المطالب بعد صدور قانون الاعفاء من الرسوم الميكانيكية وتوجه بالشكر الى الرئيس بري والنواب على إقرار هذا القانون مشدّداً على أنّ أزمات ومشاكل كبيرة يعاني منها قطاع النقل بسبب السياسات المتعاقبة مطالباً بإقرار خطة نقل عام جديدة.علي محي الدين أكّد على ضرورة إقرار خطة نقل تراعي الواقع الذي يمرّ به قطاع النقل البري وعلى العمل لتشغيل محطة تكرير المحروقات في طرابلس والزهراني بعد الاتفاق مع العراق الشقيق لتأمين النفط الخام للبنان. وطالب بمكافحة التعديات رافضاً رفع الدعم عن المواد الأساسية.وتحدث عمر العلي عن المصاعب والمشاكل التي تتعرض لها الشاحنات المبردة مطالباً بضرورة معالجة هذه المشاكل بالسرعة اللازمة.