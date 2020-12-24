نداء للسائقين.. السيارات تنزلق على هذه الطريق

انزلق عدد من السيارات وشاحنات النقل "بيك أب" على جانبي الطريق الرئيسية التي تربط بين الضنية والهرمل، وتحديدا في محلة بيدر الحايك، بسبب تشكل الجليد على الطريق نتيجة برودة الطقس، وتساقط الثلوج في المنطقة.ووجهت نداءات إلى السائقين، تدعوهم إلى "ضرورة القيادة بحذر وتجنب عبور الطريق في فترتي الصباح والمساء، واقتصار العبور على سيارات الدفع الرباعي، والسيارات المزودة بسلاسل معدنية"، حرصا على عدم حصول حوادث سير ووقوع أضرار.