وزير الداخلية للبنانيين: "عيدوا بأمان"!

غرّد وزير الداخلية والبلديات، محمد فهمي، عبر حسابه على "تويتر"، معايداً اللبنانيين، قائلاً: "بمناسبة ⁧‫عيد الميلاد‬⁩ المجيد، بتوجه للبنانيين بأحر التمنيات انو يحل هالعيد علين "أقله بنعمة الصحة"، على الرغم من كل الظروف يلي عم نمرق فيها. ‏ما تخلو فرحة اللقاء بالأحبة والأهل تتحول لمأساة وتفوت الدمعة على بيوتكن. كل عام وانتو بخير ويستعيد لبنان عافيتو ورونقو. عيّدوا بأمان".

بمناسبة #عيد_الميلاد المجيد، بتوجه للبنانيين بأحر التمنيات انو يحل هالعيد علين "اقله بنعمة الصحة"، على الرغم من كل الظروف يلي عم نمرق فيها.

ما تخلو فرحة اللقاء بالاحبة والاهل تتحول لمأساة وتفوت الدمعة على بيوتكن.

كل عام وانتو بخير ويستعيد لبنان عافيتو ورونقو.

عيّدوا بأمان. — Mohamed Fehmi (@M_MohamedFehmi) December 24, 2020