وزير الداخلية للبنانيين: "عيدوا بأمان"!

بمناسبة #عيد_الميلاد المجيد، بتوجه للبنانيين بأحر التمنيات انو يحل هالعيد علين "اقله بنعمة الصحة"، على الرغم من كل الظروف يلي عم نمرق فيها.
ما تخلو فرحة اللقاء بالاحبة والاهل تتحول لمأساة وتفوت الدمعة على بيوتكن.
كل عام وانتو بخير ويستعيد لبنان عافيتو ورونقو.
عيّدوا بأمان.
— Mohamed Fehmi (@M_MohamedFehmi) December 24, 2020
بمناسبة #عيد_الميلاد المجيد، بتوجه للبنانيين بأحر التمنيات انو يحل هالعيد علين "اقله بنعمة الصحة"، على الرغم من كل الظروف يلي عم نمرق فيها.
ما تخلو فرحة اللقاء بالاحبة والاهل تتحول لمأساة وتفوت الدمعة على بيوتكن.
كل عام وانتو بخير ويستعيد لبنان عافيتو ورونقو.
عيّدوا بأمان.