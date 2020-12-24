اولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية يحذرون من التصعيد

نظمت جمعية أولياء الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية في محافظة عكار، تحركا رمزيا وجولة على فروع المصارف في مركز المحافظة- حلبا، للمطالبة بتنفيذ القانون المعجل المكرر المتعلق بالدولار الطالبي، والذي تم تشريعه من مجلس النواب، وتوقيعه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ونشره في الجريدة الرسمية، ولم يقم مصرف لبنان وجمعية المصارف بتطبيقه.

وألقى الشيخ جهاد العبد الله كلمة بإسم الجمعية، قال فيها: "جئنا اليوم للقيام بجولة وتحرك أمام فروع المصارف في عكار، لتحميلهم رسالة ويكونوا صوتنا في الفروع الرئيسة للمصارف في بيروت. الوقت يضيق والوضع لم يعد يطاق، أولادنا لم يعد بإستطاعتهم التحمل أكثر، منهم من صرفوا من جامعاتهم، واخرون حجبت عنهم المشاركة بالدورس أونلاين".

وتابع:" نحن متسلحون اليوم بقانون مشرع من مجلس النواب، وموقع من رئيس الجمهورية، وقد نشر في الجريدة الرسمية، وما زال مصرف لبنان وجمعية المصارف والبنوك، يقذفون بنا من مكان لآخر، فان لم يطبق القانون في أسرع وقت، سيكون لنا تحركات تصعيدية بكل ما للكلمة من معنى، فأبناؤنا هم مستقبل لبنان، وأساس هذا الوطن الذي يبنى على العلم والعلماء".