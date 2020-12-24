لبنان

اولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية يحذرون من التصعيد

Lebanon 24
24-12-2020 | 12:57
A-
A+
Doc-P-777897-637444115892667413.jpg
Doc-P-777897-637444115892667413.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظمت جمعية أولياء الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية في محافظة عكار، تحركا رمزيا وجولة على فروع المصارف في مركز المحافظة- حلبا، للمطالبة بتنفيذ القانون المعجل المكرر المتعلق بالدولار الطالبي، والذي تم تشريعه من مجلس النواب، وتوقيعه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ونشره في الجريدة الرسمية، ولم يقم مصرف لبنان وجمعية المصارف بتطبيقه.

وألقى الشيخ جهاد العبد الله كلمة بإسم الجمعية، قال فيها: "جئنا اليوم للقيام بجولة وتحرك أمام فروع المصارف في عكار، لتحميلهم رسالة ويكونوا صوتنا في الفروع الرئيسة للمصارف في بيروت. الوقت يضيق والوضع لم يعد يطاق، أولادنا لم يعد بإستطاعتهم التحمل أكثر، منهم من صرفوا من جامعاتهم، واخرون حجبت عنهم المشاركة بالدورس أونلاين".

وتابع:" نحن متسلحون اليوم بقانون مشرع من مجلس النواب، وموقع من رئيس الجمهورية، وقد نشر في الجريدة الرسمية، وما زال مصرف لبنان وجمعية المصارف والبنوك، يقذفون بنا من مكان لآخر، فان لم يطبق القانون في أسرع وقت، سيكون لنا تحركات تصعيدية بكل ما للكلمة من معنى، فأبناؤنا هم مستقبل لبنان، وأساس هذا الوطن الذي يبنى على العلم والعلماء".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:45 | 2020-12-25
00:37 | 2020-12-25
00:28 | 2020-12-25
00:13 | 2020-12-25
00:05 | 2020-12-25
23:55 | 2020-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website