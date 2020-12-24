كركي يستنكر بشدّة تعرّض أحد مستخدمي الصندوق للتهديد المسلّح

بعد التعميم الذي أصدره مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي يوم أمس الأربعاء بتاريخ 23/12/2020 قضى بموجبه التشديد على المستخدمين الالتزام بالاصول الادارية والآداب الوظيفية في خدمة المواطنين.

ورغم العمل المضني الذي يقوم به المستخدمين في كافة مكاتب وإدارات الصندوق لتلبية مطالب وحاجات المضومنين وتحملهم التعرّض الشخصي في كثير من الأحيان، وفي ظلّ النقص الحاد في عديد ملاك الصندوق،

يستنكر د.كركي بشدة تعرّض أحد المستخدمين في مكتب حارة حريك للتهديد بسلاح حربي أثناء قيامه بواجبه الوظيفي، هو الذي لطالما اعتبر أصحاب العمل والمضمونين والمستخدمين على حد سواء لناحية الاحترام والمعاملة حسب اللياقات والأدبيات الأخلاقية، فهم بمثابة فريق عمل واحد، وبخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تستلزم الكثير من الهدوء والتعاون، ودائماً بهدف خدمة المستفيدين من الصندوق بشكل أفضل.

وعليه فإن المدير العام يرفض التطاول أو الاستهتار أو التهديد أو الاعتداء على كرامة أي مستخدم مع احتفاظ إدارة الصندوق بحق الإدعاء أمام الجهات القضائيّة المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبة تجاه المعتدين على مستخدمي وأملاك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.