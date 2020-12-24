درويش معايداً بالميلاد: ليكن ميلاد السيد المسيح محطة عبور لولادة جديدة للبنان

يحلّ #عيد_الميلاد على اللبنانيين في ظروف وأيام صعبة على وطأة أزمات اقتصادية ومعيشية
يبقى ميلاد #السيد_المسيح بما يحمل من قيم روحية وبشائر للسلام، محطة عبور لولادة جديدة للبنان تُخرجه من نفق التجاذبات والصراعات والتعاون لبناء دولة العدالة الاجتماعية#ميلاد_مجيد
— MP Ali Darwish (@alidarwish72) December 24, 2020
يحلّ #عيد_الميلاد على اللبنانيين في ظروف وأيام صعبة على وطأة أزمات اقتصادية ومعيشية
يبقى ميلاد #السيد_المسيح بما يحمل من قيم روحية وبشائر للسلام، محطة عبور لولادة جديدة للبنان تُخرجه من نفق التجاذبات والصراعات والتعاون لبناء دولة العدالة الاجتماعية#ميلاد_مجيد