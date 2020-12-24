بينهم باسيل وستريدا جعجع.. هكذا عايد السياسيون اللبنانيين

تمر الاعياد هذه السنة، ولبنان بلا حكومة واقتصاده يعاني من أزمة خانقة ولا أفق. رغم ذلك، أبى اللبناني إلا ان يحتفل بالأعياد. وللمناسبة توجه السياسيون بالمعايدة الى اللبنانيين، على امل ان تحمل السنة المقبلة بشائر خير وبركة.



فهمي: غرد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي عبر حسابه على "تويتر": "لمناسبة عيد الميلاد المجيد، أتوجه للبنانيين بأحر التمنيات ان يحل العيد عليهم "اقله بنعمة الصحة"، على الرغم من كل الظروف التي نمر فيها. ‏ما تخلو فرحة اللقاء بالاحبة والاهل تتحول لمأساة وتفوت الدمعة على بيوتكن.

كل عام وانتم بخير ويستعيد لبنان عافيته ورونقه. عيدوا بأمان". ‏ما تخلو فرحة اللقاء بالاحبة والاهل تتحول لمأساة وتفوت الدمعة على بيوتكن.كل عام وانتم بخير ويستعيد لبنان عافيته ورونقه. عيدوا بأمان".

سلام: وفي السياق، غرد الرئيس تمام سلام عبر حسابه على "تويتر": "ميلاد مجيد للطوائف المسيحية في لبنان بشكل خاص وفي العالم بشكل عام املا ان تكون هذه المناسبة فرصة للتبصر في ما يساعد على اخراج لبنان من محنته".

باسيل: وغرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر": "كل ما بتسود الدني بوجه البشرية، بيطل نور ميلادك وبيمحي العتمة".

ستريدا جعجع: الى ذلك، عايدت عضو "الجمهورية القوية" النائب ستريدا جعجع اللبنانيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. ونشرت عبر "فيسبوك" بطاقة معايدة من جبة بشري في حزب القوات اللبنانية كتب عليها، “من كل القلب الى نبض القلب… أتمنى لكم ميلاداً مجيداً!… ستريدا جعجع”.

نزيه نجم: وغرد عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم معايدا اللبنانيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.فنشر صورة عبر حسابه على "تويتر"أرفقها بعبارة :"مهما اشتدت الصعوبات، يبقى رجاؤنا بالخلاص الآتي .هذا هو جوهر الميلاد وصلب إيماننا الراسخ في هذا الزمن الصعب والحالك على وطننا لبنان. ميلاد مجيد للجميع، مع أمنياتنا بأيام أفضل".

عقيص: من جهته، توجه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص بالمعايدة عبر "تويتر" قائلاً: "في ميلادك، نطلب العدالة ان تتحقق، والسلام ان يعمّ، والشدّة ان تُزال. اللهم فكّ عنا هذا الحصار، وألْهِم الجميع خير هذا الوطن. اعياد مجيدة..."

فادي سعد: وغرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد عبر حسابه على "تويتر": "على أمل أن يولد مع ولادة يسوع لبنان المتعافى من أوبئة كورونا والفساد والإنانية وتغليب المصلحة الشخصية، نتمنى للبنانيين أينما كانوا في لبنان وفي الانتشار أعياد استقرار وفرح وأمل لا خيبات وحزن وألم".

الحواط: بدوره، غرد النائب زياد الحواط على "تويتر" وكتب: "في ليلة الميلاد، كلنا أمل أن يحمل لنا ميلاد المخلص، الصحة والخلاص وإرادة العزم لدينا ولدى اللبنانيين بالاستمرار في معركة تحرير بلدنا وإخراجه من هذا النفق المظلم وولادة لبنان جديد. لبنان السلام والاستقرار والنجاح والجمال ونور هذا الشرق".

بو عاصي: وقال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي عبر حسابه عبر “تويتر”، “افرحي يا مريم لأنك ولدت انسانية متجددة بالحب والخير والعطاء. ميلاد مسيح الرجاء مجدٌ وفرحٌ لابناء الرجاء”.

قاطيشا: وتوجه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبه قاطيشا بالمعايدة إلى اللبنانيين والعكاريين. وقال في فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "لمناسبة عيد المخلص الذي أتى إلى العالم لكي ينقذ الإنسانية من الخطيئة، أتوجه بالمعايدة إلى كل اللبنانيين والعكاريين وخاصة المسيحيين منهم وأهنئهم بهذا العيد". وتمنى للجميع الصحة والسلام الروحي. ولكل السياسيين في لبنان أن "يأخذوا عبرة من ميلاد المخلص في التسامح والتصالح لإنقاذ وطننا من المحنة التي وصلنا إليها". وختم كلمته المصورة بالمعايدة قائلا:"كل عيد وأنتم بخير".

موسى: وغرد النائب ميشال موسى عبر حسابه على "تويتر": "رغم الظروف الصعبة نتمنى لكم ولعائلاتكم والوطن العبور الى الافضل. لعل الميلاد وراس السنة يحملان المزيد من الامان والاستقرار للوطن ويبلسمان مأسي السنة المنصرمة".

المرعبي: كذلك، غرد عضو كتلة "المستقبل النيابية" النائب طارق المرعبي عبر حسابه على "تويتر": "يأتي عيد الميلاد ولبنان يعاني الأزمات وشعبه مثقل بالمآسي والهموم، تمنياتنا بأن تنتهي الأحزان، وأن يعم السلام والطمأنينة، وأن يكون عيد الميلاد بمعانيه السامية محطة تلاق بين الجميع لانقاذ الوطن، وأن تشكل حكومة تنهض بالوطن، ميلاد مجيد لكل الأحبة وكل عام وأنتم بخير".

شدياق: وغردّت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر حسابها على "تويتر": "يا من سلختم بإجرامكم جو بجاني عن عائلته وأحبائه. ها هو الميلاد يحل وطفلتاه تبحثان عن العيد الذي سرقتموه مدى العمر منهما. اطمئنا إن تلكأ أهل الارض عن ملاحقتكم فعدالة السماء بانتظاركم".

أبو سليمان: وغرد الوزير السابق كميل ابو سليمان عبر حسابه على "تويتر": "ميلاد مجيد للبنانيين، وعسى ان يعيد طفل المغارة للبنان الحياة ويفيض على شعبه فرحه ورجائه وسلامه".

قيومجيان: وقال الوزير السابق ريشار قيومجيان "نصلّي كثيراً ليحمل الميلاد فرحاً ورجاءً لأهلنا في بيروت المنكوبة، وأياماً أفضل للبنان الوطن والإنسان". وتابع عبر "تويتر"، "يا طفل المغارة أنقِذ لبنان من لعنة هيرودوسيّيه، ميلاد مجيد".

حسين: وغرد رئيس "الحركة الشعبية اللبنانية" النائب مصطفى حسين عبر حسابه على "تويتر": "نتقدم من اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بالتهاني لمناسبة عيد الميلاد المجيد، آملين ان يحمل العيد معه الخير والاستقرار للبنان والاطمئنان وراحة البال لأبناء بلدنا".