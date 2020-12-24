كركي: اقفال مكتب الضمان في جونية لاصابة 5 مستخدمين

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في بيان، "إقفال مكتب جونية اعتبارا من صباح يوم الأربعاء 23 كانون الأول 2020، بعدما تبين إصابة خمسة مستخدمين في مكتب جونية بفيروس كورونا، بناء على توصيات اللجنة المكلفة متابعة انتشار وباء الكورونا في مديريات ومكاتب الصندوق. على ان يستأنف العمل في المكتب المذكور صباح يوم الإثنين 28 كانون الأول 2020، وذلك في ضوء نتائج الفحوصات التي سوف تجري لمستخدمي المكتب".