في لبنان.. ولادة 3 توائم رغم إصابة الوالدة بكورونا

أعلنت مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل عن ولادة ثلاثة توائم وهم بصحة جيدة بالرغم من إصابة الوالدة بفيروس "كورونا".كما توجهت الإدارة بالشكر للدكتور باتريك زعرور الأخصائي في الطب النسائي والتوليد، الدكتور جوليانا صعيبه أخصائية في طب الأطفال وحديثي الولادة، والطاقم التمريضي على شجاعتهم ورعايتهم لهذه العائلة التي كانت تنتظر هذه الفرحة منذ أكثر من 10 سنوات".واكدت أن "الأطفال بصحة جيدة في قسم العناية الفائقة لحديثي الولادة وكذلك الوالدة في قسم الـ covid-19".