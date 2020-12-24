تعاونية موظفي الدولة أعلنت عن نقل فرعها في بعبدا الى مقر جديد

أفادت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة في بيان، أنه "بتاريخ يوم الاثنين الواقع فيه 28/12/2020 سيتم نقل فرعها الكائن في بعبدا - مدرسة السلام الى المقر الجديد الكائن في بعبدا مبنى برازيليا - قرب اوتيل كومفورت على بعد 150 مترا من الطريق العام (بيروت - دمشق).

