اندلاع حريق وقتيلان.. هذا ما حصل على اوتوستراد شكا (صورة)

أدى اندلاع حريق في سيارة مرسيدس بعد اصطدامها بحائط على جانب المسلك الشرقي للاوتوستراد في شكا إلى سقوط قتيلين، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وتسبب الحادث بزحمة سير في المكان.