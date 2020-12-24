هكذا احتفلت بعلبك بعيد الميلاد (فيديو)

نظم الأب الروحي لرهبان بيت مارون الياس مارون غاريوس مسيرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جابت شوارع مدينة بعلبك وقرى الجوار.

وتحدث الأب غاريوس معتبرا أن "يسوع آت لزيارتنا اليوم، ليزور كل لبنان وكل الناس في العالم، ليعطينا السلام، وليقول لكل الأمم إن السلام حاضر بيننا ولكن الأنفس يجب أن تكون حاضرة لاستقباله".

وأضاف: "بعلبك الجميلة هي بعلبك النور، وشمسها لا تختفي لأنها من عطايا ربنا، تضيء على العالم أجمع، ومنها نعلن فرحة الرب يسوع لكل الناس بإمكانية الحياة بجرأة وحب وصفاء، فأبناء بعلبك هم أبناء الجرأة والشهامة، ونحن نتجرأ بأن نقول مع بعضنا البعض للشر مت، لأن يسوع المسيح آت، ليعيش كل الناس مع بعضهم مسلمين ومسيحيين على كل الأرض اللبنانية كلمة متحدة عبر الحب، آمين".