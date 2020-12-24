لبنان

هكذا احتفلت بعلبك بعيد الميلاد (فيديو)

Lebanon 24
24-12-2020 | 16:12
A-
A+
Doc-P-777948-637444233534773372.jpg
Doc-P-777948-637444233534773372.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 نظم الأب الروحي لرهبان بيت مارون الياس مارون غاريوس مسيرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جابت شوارع مدينة بعلبك وقرى الجوار.


وتحدث الأب غاريوس معتبرا أن "يسوع آت لزيارتنا اليوم، ليزور كل لبنان وكل الناس في العالم، ليعطينا السلام، وليقول لكل الأمم إن السلام حاضر بيننا ولكن الأنفس يجب أن تكون حاضرة لاستقباله".


وأضاف: "بعلبك الجميلة هي بعلبك النور، وشمسها لا تختفي لأنها من عطايا ربنا، تضيء على العالم أجمع، ومنها نعلن فرحة الرب يسوع لكل الناس بإمكانية الحياة بجرأة وحب وصفاء، فأبناء بعلبك هم أبناء الجرأة والشهامة، ونحن نتجرأ بأن نقول مع بعضنا البعض للشر مت، لأن يسوع المسيح آت، ليعيش كل الناس مع بعضهم مسلمين ومسيحيين على كل الأرض اللبنانية كلمة متحدة عبر الحب، آمين".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:45 | 2020-12-25
00:37 | 2020-12-25
00:28 | 2020-12-25
00:13 | 2020-12-25
00:05 | 2020-12-25
23:55 | 2020-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website