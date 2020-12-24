سرقة من نوع جديد... هذا ما حصل في جرجوع!

أدعت المواطنة ك.د. من بلدة جرجوع ( اقليم التفاح) لدى مخفر درك جباع، ان مجهولين اقدموا ليلا على سرقة دواليب سيارتها الاربعة المركونة امام منزلها في بلدة جرجوع. وعملت دورية من الادلة الجنائية على التحقيق في الحادثة .