إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان.. الفيروس يفتك بهذه المحافظة!

إليكم تقرير عن آخر مستجدات كورونا بحسب تقارير وبيانات البلديات ولجان إدارة الازمات عن كل قضاء.

سجل التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار" 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، و61 حالة شفاء ". واشار التقرير الى انه "تبعا لهذه المستجدات ارتفع اجمالي الاصابات المسجلة في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم الى 4127 مصابا.



الحالات الايجابية قيد المعالجة الان:770حالة.

اما حالات الحجر المنزلي: 911 حالة قيد المراقبة والمتابعة.

فيما بلغ عدد حالات الشفاء المسجلة منذ بدء الازمة وحتى اليوم: 3286 حالة.

كما ارتفع عدد الوفيات الى 71 حالة وفاة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم".

بدورها، اعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، "تسجيل 55 حالة ايجابية جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:



علما: 4

ارده: 10

كفرحاتا: 1

مجدليا: 5

مزياره: 2

رشعين: 8

زغرتا: 15

كفردلاقوس: 3

كفرفو: 1

بسبعل: 2

ايعال: 1

كفرحورا: 1

كرمسده: 2



وشددت الخلية على "المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية".



وجددت تأكيدها "تطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا لناحية وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".

بدورها، اعلنت لجنة أزمة كورونا في بلدية رشدبين في بيان، "تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة، حيث اجروا فحص "PCR" وأتت النتيجة إيجابية، وهم يلتزمون الحجر المنزلي".



وأكدت انها "تعمل على تحديد المخالطين والتواصل معهم لإجراء ما يلزم من تدابير حجر وفحوصات ال PCR". كما طلبت من الأشخاص المخالطين معهم خلال الأسبوع الماضي التواصل مع لجنة الطوارئ للمساعدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة".



وأشارت لجنة الطوارئ أن" جميع الإجراءات التي تتخذها هي لضمان سلامة المصابين وعائلاتهم"، آملة من الجميع "التصرف بحكمة ومسؤولية والتواصل معها في كل ما يحتاجونه عبر الدكتور مايكل الياس الخوري على الرقم 03138381 أو بالسيد جوني أنطونيوس ضوميط على الرقم التالي 03142515".

بدورها، أعلنت بلدية كفرحزير في بيان،" تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة، حيث اجروا فحص ال pcr، واتت النتيجة ايجابية، وهم يلتزمون الحجر المنزلي".

كما طلبت البلدية من جميع المخالطين "التزام الحجر المنزلي وإجراء الفحوص اللازمة وابلاغ رئيس البلدية".

وأعلنت بلدية داربعشتار الكورة في بيان،" تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البلدة وهما من عائلة واحدة ويلتزمان الحجر المنزلي".

بدورها، اعلنت خلية الأزمة في بلدية مركبتا ـ المنية، في بيان، "تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا، بعد ظهور نتائج فحوصات مخبرية أجريت على مصابين ومخالطين في البلدة".