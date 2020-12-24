لبنان

رابطة معلمي الأساسي: لتشابك الأيادي والتكاتف حفاظا على كامل الحقوق

Lebanon 24
24-12-2020 | 17:18
A-
A+
Doc-P-777966-637444272093560423.jpg
Doc-P-777966-637444272093560423.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هنأت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في بيان، "المعلمين في التعليم الأساسي وفي القطاعين العام والخاص واللبنانيين بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة"، متمنية للجميع "موفور الصحة والمزيد من العطاء"، وقالت: "يأتي العيد هذا العام ونحن المعلمين نعيش ظروفا قاسية إنعكست بشكل مأساوي على حياتنا اليومية وحياة عائلاتنا، فتقطعت بنا سبل العيش الكريم في ظروف صعبة وإستثنائية تمر بها البشرية جمعاء في ظل إنتشار جائحة "كورونا"، وأيضا تحت وطأة ظروف معيشية ضاغطة ومريرة، حيث الوضع الإقتصادي السيء والعملة الوطنية في إنهيار متواصل حيث تراجعت القيمة الشرائية لرواتبنا بما يقارب 80 في المائة وهي نسبة في إزدياد مستمر، ما يجعل أوضاعنا الحياتية والمعيشية قاسية جدا، وهذه الظروف الصعبة باتت تفرض علينا التحرك رفضا لهذا الواقع ودفاعا عن حقنا بالعيش الكريم".

ودعت الهيئة "في هذا اليوم المجيد، لإبداء الرأي شكلا ومضمونا إستعدادا للتحرك المطلوب من أجل الضغط لإقرار بعض المطالب الملحة لتحسين ظروف المعلم بعد تدني القيمة الشرائية للرواتب، وإعطاء المتعاقدين بكل مسمياتهم راتبا شهريا، والاسراع في تشكيل حكومة إنقاذية عنوانها محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين، وإستعادة المال المنهوب، وقادرة على النهوض بالوضع الإقتصادي الذي وصل إلى حد الكارثة".

كما دعت إلى "تشابك الأيادي والتكاتف للحفاظ على كامل الحقوق. كل عام وأنتم بخير ولمزيد من التضامن والعمل الإيجابي من أجل حقوقنا ووطننا وشعبنا، وأن يعيده الله على وطننا بالأمن والأمان والإستقرار".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:45 | 2020-12-25
00:37 | 2020-12-25
00:28 | 2020-12-25
00:13 | 2020-12-25
00:05 | 2020-12-25
23:55 | 2020-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website