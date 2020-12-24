لبنان

بلدية صور أضاءت شجرة الميلاد في ساحة القسم

Lebanon 24
24-12-2020 | 17:35
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 أضاءت بلدية صور شجرة الميلاد في ساحة القسم، بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة من دون الاحتفال كعادتها في كل سنة بسبب وباء "كورونا"، وللمناسبة هنأ رئيس البلدية حسن دبوق "اللبنانيين ورؤساء الطوائف المسيحية"، آملا ان "يكون العيد الآتي عيد خير وطمأنينة على الجميع وان ينعم المواطن بالأمن والاستقرار، خصوصا على الصعيدين الصحي والاقتصادي"، ولفت الى ان "سبب عدم الاحتفال باضاءة الشجرة يعود لجائحة كورونا، وذلك حفاظا على سلامة اهالي المدينة، ونأمل في العام المقبل ان نجتمع في ساحة القسم لاحياء هذه المناسبة اي ولادة السيد المسيح الغالية على قلوبنا وان يكون لبنان معافى من الأزمة والضائقة المعيشية".
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