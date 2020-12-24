هذه البلدية ازالت مخلفات المزارع ومسالخ المواشي فيها!

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انه "بعد متابعة المصلحة مع قيادة منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي، قامت بلدية بدنايل بازالة مخلفات المزارع ومسالخ المواشي في بلدة بدنايل ومخلفات مسالخ الدواجن على الحدود العقارية مع بلدة تمنين التحتا"، واكدت المصلحة "وجوب استمرار ملاحقة الملوثين امام القضاء المختص ومنعهم من اعادة رمي مخلفات المسالخ في مجرى نهر الليطاني وضفافه".