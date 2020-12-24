جمرة تشعل حريقاً بمنزل في طرابلس.. واصابة سيدة (صورة)

اندلع حريق داخل منزل في محلة الخناق - طرابلس بعد احتراق غرفة المعيشة اثر سقوط جمرة ما ادى لاصابة سيدة بحروق في يدها.





وعملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ على اسعافها في حين تم اخماد الحريق قبل انتشاره الى كافة ارجاء المنزل. وعملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ على اسعافها في حين تم اخماد الحريق قبل انتشاره الى كافة ارجاء المنزل.