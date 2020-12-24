بلدية طرابلس تنشر لائحة للمستفيدين من الـ400 الف ليرة.. وهذه المستندات المطلوبة

وضعت بلدية طرابلس لائحة بأسماء المواطنين الذين سيستفيدون من الأربعمئة الف ليرة لبنانية.

وقالت في بيان:"نحيطكم علما أن تلك الأسماء ننشرها لكم كما وصلتنا من مؤسسة الجيش اللبناني حيث لكل اسم رقم تسلسلي وعملية دفع الأموال ستتم إبتداء من الإثنين المقبل الواقع فيه 2020/12/28، في ثكنة بهجت غانم في القبة.وفق التسلسل التالي :من الرقم 1 إلى الرقم 500 نهار الإثنين في 2020/12/28من الساعة 8:00 حتى 14:00من الرقم 501 إلى الرقم 1000 نهار الثلاثاء في 2020/12/29من الساعة 8:00 حتى 14:00من الرقم 1001 إلى الرقم 1500 نهار الاربعاء في 2020/12/30من الساعة 8:00 حتى 14:00من الرقم 1501 إلى الرقم 1700 نهار الخميس في 2020/12/31من الساعة 8:00 حتى 12:00من الرقم 1701 إلى الرقم 2200 نهار الإثنين في 2021/1/4 من الساعة 8:00 حتى الساعة 14:00من الرقم 2201 إلى الرقم 2700 نهار الثلاثاء في 2021/1/5من الساعة 8:00 حتى الساعة 14:00من الرقم 2701 إلى الرقم 3220 نهار الخميس في 2021/1/7 من الساعة 8:00 حتى 14:00ملاحظة : اليوم تم نشر فقط أسماء المواطنين الذين سيكون دورهم نهار الإثنين القادم وذلك لمساعدتهم في تامين الأوراق المطلوبة نظرا لضيق الوقتوغدا إن شاء الله سيتم نشر كامل الاسماء مع الأرقام التسسلية لكل مواطن.المستندات المطلوبة :١_ إخراج قيد عائلي جديد إصدار 2020 (نسخة أصلية وليس نسخة مصدقة)٢_ بطاقة هوية صاحب العلاقة على ان تكون الصورة الشمسية حديثة أو أخراج قيد إفرادي جديد أو جواز سفر صالح٣_وثيقة وفاة في حال وفاة الزوج او الزوجة٤_قرار حضانة من المحكمة الشرعية أو الجعفرية أو الروحية في حال وجود طلاق.يجب حضور صاحب العلاقة شخصيا بصورة إلزامية على أن يكون بحوزته الرقم الخاص المسجل في اللائحة ربماويجب حضور الزوج برفقة الزوجة في حال البطاقة باسم الزوجةحالات فقدان حق الإستفادة:كل من استفاد من اي ملف اخر ( مدارس - سائقين عموميين_ أشد فقرا- ذوي الاحتياجات الخاصة - دفاع مدني )الزوجة في حال كان الزوج في وضع سفرالزوجة اذا كان الزوج في السجن الاسباب التالية( إرهاب - مخدرات - سرقة).