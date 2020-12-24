لبنان

إجراءات مشددة لـ"قوى الأمن".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-12-2020 | 18:07
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أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر "تويتر" عن "إجراءات مشددة لحفظ الأمن والنظام من قبل عناصرها بمناسبة عيد الميلاد".

وأرفقت تغريدتها بـ"هاشتاغ": "بالالتزام منعيد بأمان".
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