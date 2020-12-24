إجراءات مشددة لـ"قوى الأمن".. إليكم التفاصيل

أعلنت قوى الأمن الداخلي عبر "تويتر" عن "إجراءات مشددة لحفظ الأمن والنظام من قبل عناصرها بمناسبة عيد الميلاد".



وأرفقت تغريدتها بـ"هاشتاغ": "بالالتزام منعيد بأمان".