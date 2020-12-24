لبنان

الحريري عرضت مع متفرغي اللبنانية ومعلمي الأونروا شؤونا تربوية

Lebanon 24
24-12-2020 | 18:30
A-
A+
Doc-P-777986-637444311702054383.jpg
Doc-P-777986-637444311702054383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبلت رئيسة لجنة التربية والثقافة النائبة بهية الحريري في مجدليون، وفدا من اللجنة القطاعية لاتحاد معلمي وكالة "الأونروا"، ضم، فتح شريف وحسان السيد وفادي عبد الرحمن، وجرى البحث في التطورات المتصلة بالشأن التربوي بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، في ظل ما اعتبره الوفد "تقصيرا من الأونروا في هذا المجال". وسلمها مذكرة مطلبية.

اثر اللقاء قال شريف: "عرضنا مع السيدة الحريري الموضوع التربوي الخاص بمدارس الأونروا بحكم كونها مسؤولة لجنة التربية في المجلس النيابي، وهي داعمة اساسية للقضية وللشعب الفلسطيني. وقدمنا شكرنا لمعاليها على دعمها وتبنيها لقضايا الشعب الفلسطيني، وآخرها موضوع تسجيل الطلاب الفلسطينيين في المدارس الرسمية في صيدا. وتحدثنا عن تأمين المدرسين المياومين لأن هناك نقصا حتى هذه اللحظة، وعن التباعد الاجتماعي والأمان الصحي للطلاب بحيث زادت اعدادهم في الصفوف عما هو مقرر من وزارة التربية، وعن موضوع عدد الحصص في الثانوي والذي يفترض ان يكون 20 حصة، بينما اعطونا 22، وموضوع برنامج الدعم المدرسي ومحاولة الأونروا شطبه ويضم 225 مدرسا، واستطاع الاتحاد من خلال الاعتصامات والتحركات ان يوقف هذا الشطب وتأمين موازنة حتى شهر آب".

اضاف: "طرحنا ايضا بعض القضايا التي تهم شعبنا الفلسطيني، وخصوصا في البعد التربوي لأن مهمتنا كاتحاد الدفاع عن المعلمين، وقمنا بتسليم السيدة الحريري مذكرة بكل المطالب ووعدت بأن تتابعها مع الأونروا للحصول على اجوبة حولها".

وكانت الحريري التقت وفدا من متعاقدي الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور غازي أيوب، وعرض معها مطالب الاساتذة ب"ادخالهم الى ملاك الجامعة والعمل على تسريع اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر رقم 44 الموجود حاليا في المجلس النيابي".

ووعدت الحريري متابعة هذا الموضوع.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:45 | 2020-12-25
00:37 | 2020-12-25
00:28 | 2020-12-25
00:13 | 2020-12-25
00:05 | 2020-12-25
23:55 | 2020-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website