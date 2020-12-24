الحريري عرضت مع متفرغي اللبنانية ومعلمي الأونروا شؤونا تربوية

استقبلت رئيسة لجنة التربية والثقافة النائبة بهية الحريري في مجدليون، وفدا من اللجنة القطاعية لاتحاد معلمي وكالة "الأونروا"، ضم، فتح شريف وحسان السيد وفادي عبد الرحمن، وجرى البحث في التطورات المتصلة بالشأن التربوي بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، في ظل ما اعتبره الوفد "تقصيرا من الأونروا في هذا المجال". وسلمها مذكرة مطلبية.

اثر اللقاء قال شريف: "عرضنا مع السيدة الحريري الموضوع التربوي الخاص بمدارس الأونروا بحكم كونها مسؤولة لجنة التربية في المجلس النيابي، وهي داعمة اساسية للقضية وللشعب الفلسطيني. وقدمنا شكرنا لمعاليها على دعمها وتبنيها لقضايا الشعب الفلسطيني، وآخرها موضوع تسجيل الطلاب الفلسطينيين في المدارس الرسمية في صيدا. وتحدثنا عن تأمين المدرسين المياومين لأن هناك نقصا حتى هذه اللحظة، وعن التباعد الاجتماعي والأمان الصحي للطلاب بحيث زادت اعدادهم في الصفوف عما هو مقرر من وزارة التربية، وعن موضوع عدد الحصص في الثانوي والذي يفترض ان يكون 20 حصة، بينما اعطونا 22، وموضوع برنامج الدعم المدرسي ومحاولة الأونروا شطبه ويضم 225 مدرسا، واستطاع الاتحاد من خلال الاعتصامات والتحركات ان يوقف هذا الشطب وتأمين موازنة حتى شهر آب".

اضاف: "طرحنا ايضا بعض القضايا التي تهم شعبنا الفلسطيني، وخصوصا في البعد التربوي لأن مهمتنا كاتحاد الدفاع عن المعلمين، وقمنا بتسليم السيدة الحريري مذكرة بكل المطالب ووعدت بأن تتابعها مع الأونروا للحصول على اجوبة حولها".

وكانت الحريري التقت وفدا من متعاقدي الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور غازي أيوب، وعرض معها مطالب الاساتذة ب"ادخالهم الى ملاك الجامعة والعمل على تسريع اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر رقم 44 الموجود حاليا في المجلس النيابي".

ووعدت الحريري متابعة هذا الموضوع.