لبنان

عداد "كورونا" يكسر رقماً قياسياً جديداً في لبنان: 2708 حالات جديدة

Lebanon 24
24-12-2020 | 18:41
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سجّل لبنان رقماً قياسياً لعدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، إذ أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الخميس، عن 2708 حالات جديدة على صعيد البلاد، ليصبح العدد التراكمي للإصابات المثبتة بين مقيمين ووافدين 165933 حالة.

 

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 2676 ضمن المقيمين و 32 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 117311، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 1353، إذ تمّ تسجيل 6 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ20 المنصرمة".

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