بعد إحراقها... إضاءة شجرة الميلاد في سير الضنية

تمت مساء اليوم إضاءة شجرة الميلاد في بلدة سير - الضنية، بعد إصلاحها وإجراء أعمال الصيانة لها، بإشراف البلدية، بعدما احرقها مجهولون فجر أول من أمس.

والشجرة التي جرى تقديمها من قبل أحد رجال الأعمال المغتربين من البلدة، كان قد جرى حرقها العام الماضي أيضا على أيدي مجهولين، لكن الإصرار على إضاءتها بعد موجة الإستنكار في المنطقة لهكذا أعمال لا تعكس روح التعايش فيها، ترجم مساء اليوم بإنارتها.