لبنان

"كورونا" يواصل تقدّمه في المناطق.. إليكم الجديد

Lebanon 24
24-12-2020 | 23:42
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يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في مختلف المناطق اللبنانية، في حين بلغ العدد الإجمالي للإصابات على صعيد لبنان 165933.
 
 
 
وأعلنت خلية الأزمة في القبيات ببيان، "تسجيل حالة إيجابية جديدة واحدة اليوم بفيروس كورونا في البلدة، كما تمّ تسجيل 3 حالات شفاء". 
 
 
 
بدورها، سجلت خلية الأزمة في بلدة رماح ببيان، "إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأمر الذي رفع عدد المصابين في البلدة الى 5".
 
 
 
كذلك، أعلنت بلدية الشيخ محمد في بيان، "تسجيل 4 حالات إيجابية جديدة اليوم في البلدة، وشفاء 3 حالات"، مشيرة الى ان "مجموع الحالات الايجابية في البلدة بلغ حتى تاريخه 14 حالة".
 

من جهتها، أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، تسجيل 58 حالة إيجابية جديدة في الكورة موزعة على الشكل الآتي:

راسمسقا 6
كوسبا 12
كفرصارون 1
أميون 2
كفرحزير 2
أنفه 1
داربعشتار 3
دارشمزين 1
بترومين 1
قلحات 3
بتوراتيج 1
بشمزين 2
بتعبورة 2
رشدبين 3
اجدعبرين 2
عابا 1
النخلة وحارة الخاصة 2
فيع 4
دده 2
قيد التحقق 7
 
 
 
 

كذلك، سجّل قضاء بنت جبيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وقد توزعت على المناطق التالية: بنت جبيل 2 ، كونين 2 ، رميش 1،عيتا الشعب1، حانين 1، حداثا 1 ، برعشيت 1، خربة سلم 1، كفردونين 1، وكفرا 1.

 
ومع هذا، أعلنت خلية الأزمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون، تسجيل 15 حالة جديدة بـ"كورونا"، وقد توزعت على المناطق التالية: 3 الصوانة - 2 عديسة - 1 دير سريان - 1 محيبيب -1 حولا - 1الطيبة - 1 رب ثلاثين - 1 تولين - 4 الخيام.
 
حالات وافدة : لا يوجد.

حالات الشفاء: خمس حالات في بلدة مركبا.

حالات الوفاة: لا يوجد.
 
كلك، أعلنت خلية الازمة في بلدة حرار ببيان عن تسجيل 3 إصابات جديدة اليوم بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ 17 آذار 2020 حتى اليوم إلى 35 إصابة.
 
 
بدورها، أعلنت خلية الأزمة في بلدية سير ـ الضنية، في بيان، عن تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد ظهور نتائج الفحوصات المخبرية pcr التي أجريت على مصابين ومخالطين ومشتبه إصابتهم بالفيروس، وجاءت النتائج إيجابية.
 
 
 
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