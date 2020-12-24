"كورونا" يواصل تقدّمه في المناطق.. إليكم الجديد

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في مختلف المناطق اللبنانية، في حين بلغ العدد الإجمالي للإصابات على صعيد لبنان 165933.

وأعلنت خلية الأزمة في القبيات ببيان، "تسجيل حالة إيجابية جديدة واحدة اليوم بفيروس كورونا في البلدة، كما تمّ تسجيل 3 حالات شفاء".

بدورها، سجلت خلية الأزمة في بلدة رماح ببيان، "إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأمر الذي رفع عدد المصابين في البلدة الى 5".

كذلك، أعلنت بلدية الشيخ محمد في بيان، "تسجيل 4 حالات إيجابية جديدة اليوم في البلدة، وشفاء 3 حالات"، مشيرة الى ان "مجموع الحالات الايجابية في البلدة بلغ حتى تاريخه 14 حالة".



من جهتها، أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، تسجيل 58 حالة إيجابية جديدة في الكورة موزعة على الشكل الآتي:



راسمسقا 6

كوسبا 12

كفرصارون 1

أميون 2

كفرحزير 2

أنفه 1

داربعشتار 3

دارشمزين 1

بترومين 1

قلحات 3

بتوراتيج 1

بشمزين 2

بتعبورة 2

رشدبين 3

اجدعبرين 2

عابا 1

النخلة وحارة الخاصة 2

فيع 4

دده 2

قيد التحقق 7