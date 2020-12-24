الحريري: آمل بأن يلهم الله البعض لنتوصل إلى حكومة قادرة

غرّد الرئيس المكلّف تأليف الحكومة سعد الحريري عبر "تويتر" بمناسبة عيد الميلاد قائلاً: "اعاده الله على اللبنانيين عموماً، وابناء الطوائف المسيحية خصوصا، بأيام افضل تحمل بشرى السيطرة على جائحة كورونا، وأمل بأن يلهم الله البعض لنتوصل إلى حكومة قادرة على وقف الانهيار وبدء ورشة إعمار ما هدمه انفجار المرفأ".



