رئيس بلدية يعلن إصابته بـ"كورونا"

أعلن رئيس المجلس البلدي لبلدية انصارية علي ذيب الجرمقي عن اصابته بفيروس كورونا.

وأشار الجرمقي إلى أنه ملتزم الحجر لمدة 10 أيام قبل اعادة الفحص بناء لنصيحة الأطباء، مؤكداً أنه سيتابع جميع أعماله عن بعد.