لبنان

نائب يكشف: هذا القانون منع لبنان من استجرار الكهرباء من سوريا

Lebanon 24
24-12-2020 | 21:06
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قال النائب حسين الحاج حسن في تغريدة خلال لقاء أهالي بلدة طفيل مع تكتل نواب بعلبك الهرمل لمتابعة ملف الكهرباء أنّ "قيادة حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة وتكتل نواب بعلبك الهرمل مهتمون بهذا الأمر الذي سيكون له خاتمة سعيدة"، مؤكداً أنّ "لأهالي الطفيل حقوق على الدولة اللبنانية وعلى نواب المنطقة وعلى الحزب، ونحن دائما بخدمتهم".

وكشف الحاج حسن أن "مشكلة استجرار الكهرباء من سوريا ليست محصورة في بلدة الطفيل بل تشمل كل لبنان"، موضحاً أنه "قبل قانون قيصر كانت الدولة اللبنانية تستجر الكهرباء من سوريا لدعم التغذية، لكن القانون الظالم اصاب بعض المسؤولين اللبنانيين بالجزع، الأمر الذي دفع ببعضهم إلى عدم تجديد اتفاق استجرار الكهرباء من سوريا".

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