الموت يغيب العقيد الركن ربيع طربيه

تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العقيد الركن ربيع طربيه، الذي توفي بتاريخ 24 /12 /2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 5 /1 /1971- بيروت.

- تطوّع في الجيش بتاريخ 4 /1 /1993، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1996، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عقيد اعتباراً من 1 /7 /2018.

- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

- متأهل وله ولدان.

يُنقل الجثمان بتاريخ 25 /12 /2020 الساعة 12.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى مدافن الأوقاف الإسلامية- الحرش حيث يُصلى عليه الساعة 13.00 ويُوارى الثرى.

تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:

- والده رفيق: 818082/ 76

- شقيقه الحاج وسام: 692622/ 03

- عمه العميد الركن حسن القرق: 862375/ 70

- عديله المحامي سعد الدين الخطيب: 668246/ 03

- صهره المهندس رامي الصايغ: 165511/ 76