لبنان

الموت يغيب العقيد الركن ربيع طربيه

Lebanon 24
24-12-2020 | 21:43
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تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العقيد الركن ربيع طربيه، الذي توفي بتاريخ 24 /12 /2020، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

 
- من مواليد: 5 /1 /1971- بيروت.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 4 /1 /1993، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1 /8 /1996، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عقيد اعتباراً من 1 /7 /2018.
- حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله ولدان.   
 

يُنقل الجثمان بتاريخ 25 /12 /2020 الساعة 12.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى مدافن الأوقاف الإسلامية- الحرش حيث يُصلى عليه الساعة 13.00 ويُوارى الثرى.

 

تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:

- والده رفيق: 818082/ 76
- شقيقه الحاج وسام: 692622/ 03
- عمه العميد الركن حسن القرق: 862375/ 70
- عديله المحامي سعد الدين الخطيب: 668246/ 03
- صهره المهندس رامي الصايغ: 165511/ 76

لبنان

تعازي ووفيات

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