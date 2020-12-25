لبنان

"المستقبل": باسيل مُصرّ على وضع المسمار الأخير في نعش العهد

Lebanon 24
25-12-2020 | 00:37
A-
A+
Doc-P-778033-637444535486001109.png
Doc-P-778033-637444535486001109.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حمّلت مصادر بارزة في تيار"المستقبل" العهد وحلفاءه مسؤولية إفشال مساعي الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة اختصاصيين، مشددة لـ"السياسة"، على أن هذا الفريق لا يريد أبداً حكومة من هذا النوع، وإنما يسعى لأن تكون الحكومة سياسية بالدرجة الأولى، لكي يتمكن من الإمساك بالثلث المعطل الذي يشكل جوهر المسألة، مشيرةً إلى أن "الرئيس المكلف متمسك بوزارة الداخلية، ولن يسلم الوزارات الأمنية لنفس الفريق".
وكشفت مصادر في "المستقبل" أن "باسيل مصرّ على وضع المسمار الأخير في نعش العهد، وقالت أن الرئيس المكلف قدم كل التسهيلات، لكنهم كانوا دائماً يطالبونه بالمزيد، وهو أمر لا يمكن تحمله، ولا بد لفريق العهد أن يقدم ما عليه، وكفى مراوغة وتسويفاً، لأن ذلك لن يقود إلى شيء وسيبقي الوضع على ما هو عليه من التأزم والتعقيد"، مشيرة إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون يريد وزارات الدفاع والداخلية والعدل والطاقة، إضافة إلى وزارات أخرى، ما سيمكنه من الإمساك بالثلث المعطل، وهو أمر بالغ الخطورة لن يسمح به الرئيس الحريري مطلقاً"، في وقت اتهمت مصادر الرئاسة الأولى الرئيس المكلف بأنه يحاول مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية في التأليف، وأنه يريد تسمية الوزراء دون مشاركة الرئيس عون، خلافاً لما يقوله الدستور".
المصدر: السياسة الكويتبة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:45 | 2020-12-25
00:28 | 2020-12-25
00:13 | 2020-12-25
00:05 | 2020-12-25
23:55 | 2020-12-24
23:42 | 2020-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website