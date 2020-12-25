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لبنان
"المستقبل": باسيل مُصرّ على وضع المسمار الأخير في نعش العهد
Lebanon 24
25-12-2020
|
00:37
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حمّلت مصادر بارزة في تيار"المستقبل" العهد وحلفاءه مسؤولية إفشال مساعي الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة اختصاصيين، مشددة لـ"السياسة"، على أن هذا الفريق لا يريد أبداً حكومة من هذا النوع، وإنما يسعى لأن تكون الحكومة سياسية بالدرجة الأولى، لكي يتمكن من الإمساك بالثلث المعطل الذي يشكل جوهر المسألة، مشيرةً إلى أن "الرئيس المكلف متمسك بوزارة الداخلية، ولن يسلم الوزارات الأمنية لنفس الفريق".
وكشفت مصادر في "المستقبل" أن "باسيل مصرّ على وضع المسمار الأخير في نعش العهد، وقالت أن الرئيس المكلف قدم كل التسهيلات، لكنهم كانوا دائماً يطالبونه بالمزيد، وهو أمر لا يمكن تحمله، ولا بد لفريق العهد أن يقدم ما عليه، وكفى مراوغة وتسويفاً، لأن ذلك لن يقود إلى شيء وسيبقي الوضع على ما هو عليه من التأزم والتعقيد"، مشيرة إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون يريد وزارات الدفاع والداخلية والعدل والطاقة، إضافة إلى وزارات أخرى، ما سيمكنه من الإمساك بالثلث المعطل، وهو أمر بالغ الخطورة لن يسمح به الرئيس الحريري مطلقاً"، في وقت اتهمت مصادر الرئاسة الأولى الرئيس المكلف بأنه يحاول مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية في التأليف، وأنه يريد تسمية الوزراء دون مشاركة الرئيس عون، خلافاً لما يقوله الدستور".
المصدر: السياسة الكويتبة
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