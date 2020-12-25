بكركي مستاءة

عبّرت أوساط قريبة من البطريركية المارونية لـ"السياسة"، عن استياء كبير للفشل الذريع في ولادة الحكومة، والذي يتحمّل مسؤوليته المعنيون المباشرون بالتأليف، مشدّدة على أنه "مرة جديدة يخذل المسؤولون شعبهم، ويضعون مصالحهم مكان مصلحة اللبنانيين الذين يعانون ظروفاً بالغة السلبية، تستوجب تأليف حكومة في أسرع للوقت للخروج من هذا المأزق الذي ينذر بعواقب وخيمة لا قدرة لأحد على تحمّلها".