ميلاد مجيد

وعلى رغم جائحة كورونا التي حوّلت حياة الناس في لبنان والعالم إلى كابوس مستدام، فإنلا يسعه إلاّ أن يتمنى لجميع اللبنانيين أعيادًا مجيدة تحمل إليهم الفرح والسعادة، على أمل أن يسكب طفل المغارة في قلوب الجميع بعضًا من عزاء، والكثير من الأمل بالغد، الذي لا بدّ من أن يكون مشرقًا، بعد زوال الغيمة السوداء، التي تحجب نور السماء عن الأرض، التي تنتظر الخلاص والرجاء.