كورونا لبنان.. عناصر أمنية بزي مدني والمطاعم تحت المراقبة

عاود عدّاد فيروس كورونا تسجيل أرقام قياسية بالنسبة للإصابات اليومية الجديدة، مع 2708 إصابات، و20 حالة وفاة، في ظل توقعات بإرتفاع أعداد الإصابات أكثر بعد إنتهاء فترة الأعياد، إثر التجمعات وإهمال الإجراءات الوقائية، من إرتداء الكمامة وتطبيق التباعد الإجتماعي.مصادر أمنية ذكرت لـ"الأنباء الإلكترونية" أن "القوى الأمنية تتخذ إجراءاتها، وتنفّذ الحواجز، كما وينتشر عناصرها، بالزيين الرسمي والمدني، في مختلف الأماكن، ومنها دور العبادة، لحفظ الأمن، والتأكد من تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا".ولفتت المصادر إلى أن "القوى الأمنية ستكون في صدد متابعة المطاعم والملاهي وأماكن التجمعات للتأكد من التقيّد بتعميم وزارة الداخلية الأخير، الذي نص على التعليمات الواجب إتباعها في فترة الأعياد، على ان تُنظّم محاضر ضبط بحق المخالفين".