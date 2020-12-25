لبنان

جريمة بلا خيوط!

Lebanon 24
25-12-2020 | 06:45
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أيام عدة مرّت على جريمة مروّعة ولم تُكشف أية خيوط حول هوية مرتكبيها بعد، بحسب ما ورد في مرصد جريدة "الأنباء" الإلكترونية. 
 
المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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