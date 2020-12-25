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لبنان
حجة غير مقنعة!
Lebanon 24
25-12-2020
|
06:55
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حجة غير مقنعة لغياب مرجع عن مناسبة سنوية بعدما سبق وشارك في أكثر من مناسبة هذا العام، بحسب ما ورد في مرصد جريدة "الأنباء" الإلكترونية.
المصدر:
الأنباء الإلكترونية
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