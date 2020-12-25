من بوسطة عين الرمانة حتى انفجار المرفأ.. هذا ما حصل من 1975 حتى 4 آب

توشك إحدى أسوأ السنوات في تاريخ لبنان المضطرب على نهايتها، بينما يعاني البلد من تداعيات انفجار كيماوي هائل، وانهيار اقتصادي يبدو أنه سيسبب مزيداً من المتاعب في عام 2021.في ما يلي تسلسل زمني لبعض الاضطرابات التي عايشها لبنان منذ عام 1975:* 1975الحرب الأهلية تندلع بعد حادثة بوسطة عين الرمانة. ويقسم «خط أخضر» بيروت إلى شرق مسيحي وغرب مسلم.* 1978الاحتلال الإسرائييل يغزو جنوب لبنان، ويقيم منطقة احتلال في عملية تستهدف المسلحين الفلسطينيين.* 1982"إسرائيل" تشق طريقها إلى بيروت.إخراج الجيش السوري من بيروت، وإجلاء آلاف المقاتلين الفلسطينيين بقيادة ياسر عرفات بحراً، بعد حصار دموي استمر عشرة أسابيع.انتخاب بشير الجميل رئيساً للبلاد واغتياله قبل توليه المنصب. ذبح مئات المدنيين في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين على أيدي مسلحين مسيحيين سمحت القوات الإسرائيلية بدخولهم. أمين الجميل شقيق بشير يتولى الرئاسة. تأسسيس "حزب الله" في لبنان. لقراءة المقال كاملاً