لبنان

4 زعماء ضد عون وجبهة لإسقاطه: "حزب الله" يستنفر!

Lebanon 24
25-12-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-778077-637444806512653906.jpg
Doc-P-778077-637444806512653906.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان: "أربعة زعماء ضد عون وجبهة لإسقاطه: حزب الله يستنفر"، كتب منير الربيع في "المدن": تأجل الحديث في السياسة اللبنانية إلى ما بعد الأعياد. ولم يعد مدار الكلام  السياسي على تشكيل الحكومة، بعدما تبددت الآمال الزائفة التي ضخها المسؤولون وتحدثوا عنها، فأسهمت في انخفاض سعر الدولار ودفع الناس للمسارعة إلى بيعه. وبعد إعلان الفشل، جاءت الصدمة ورفعت سعره، فاستفاد التجار والصرّافون وخسر الناس.
 
وهذه جريمة مستمرة تقترفها القوى السياسية بتلاعبها باللبنانيين ومصيرهم. وفي موازاتها تستمر تفاهة قاتلة في تبادل التهم بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، حول عرقلة تشكيل الحكومة والسعي إلى تعزيز المكاسب.

جلسات التسلية بالأسماء 
جديد هذه التفاهة، هي التهم التي تساق ضد الحريري بأنه "سرق" أسماء الوزراء التي اقترحها عليه رئيس الجمهورية في جلسة سابقة، وضمّها إلى تشكيلته. وتقول الرواية العونية إن الاجتماع الحادي عشر بين الرجلين، جرى فيه تبادل للأسماء. استعرض رئيس الجمهورية ورقة مكتوب عليها أسماء وزراء مسيحيين يقترحهم للتوزير، وعرضها على رئيس الحكومة المكلف، الذي اطلع على الورقة وتركها على الطاولة الفاصلة بينهما. ويتهم العونيون الحريري بأنه التقط صورة للورقة التي كتبت عليها الأسماء. وبعد مغادرته أجرى اتصالات سياسية بأصحاب الأسماء للقائهم بهدف توزيرهم. وبذلك يكون قد اختار أسماء اقترحها رئيس الجمهورية.

وهذا أزعج العونيين من الحريري، رغم أنه لم يتجاوز ما عرضه عون. وإلا لما كان عون سلّمه الأسماء. واستُخدم هذا الذي لا يرقى إلى مستوى النميمة، لاستمرار الإشكال والاشتباك حول تشكيل الحكومة.

وصلت السياسة في لبنان إلى هذا الدرك من الانحطاط. تشكيل حكومة مؤجل إلى ما بعد العشرين من كانون الثاني. وهناك ملفات أخرى مؤجلة، كترسيم الحدود، وسواها من شؤون سياسية داخلية وخارجية. ودخل البلد في وقت مستقطع قاتل، فيما القوى السياسية تستجمع تفاهاتها وتعزز ألاعيبها استعداداً للمرحلة المقبلة.

جبهة لإسقاط عون ورباعي ضده
بين العونيين وحزب الله تواصل ولقاءات، هدفها إعادة تجديد ورقة التفاهم بينهما. وحسب المعلومات، ستبحث لجان مشتركة بين الطرفين في ملفاتهما الخلافية: السلاح، ترسيم الحدود، محاربة الفساد وغيرها.
ويحاول العونيون استدراج حزب الله إلى جانبهم أكثر فأكثر على حساب الرئيس نبيه بري.

في المقابل يلتقي برّي مع الحريري وجنبلاط وفرنجية على مواجهة رئيس الجمهورية. وهذه المواجهة ستكون مفتوحة ومتفاقمة بعد عطلة الأعياد.

للقاء أهداف متعددة: قضائية، وملفات الفساد والتحقيق في الإدارات والوزارات، وفي تشكيل الحكومة. ويرفض الرباعي (بري، الحريري، جنبلاط، وفرنجية) حصول عون على الثلث المعطل وعلى الوزارات الأمنية والقضائية والعسكرية لاستخدامها في مواجهتهم.

من ناحية أخرى تعمل بعض القوى على تأسيس جبهة أخرى عنوانها إسقاط عون من رئاسة الجمهورية.

وقد تضم هذه الجبهة رؤساء جمهورية وحكومة سابقين، وشخصيات سياسية وقيادات حزبية من طوائف مختلفة، لا سيما بعد موقفين أطلقهما فرنجية وسمير جعجع يدعوان بوضوح إلى استقالة رئيس الجمهورية. وفي حال نجح الساعون في تشكيل هذه الجبهة، سيكون لبنان أمام المزيد من التوترات السياسية.

الحزب القائد
وهنا ستكون الأنظار مركزة على الحزب القائد: حزب الله الذي سيُستنفر حتماً للدفاع عن رئيس الجمهورية المتحالف معه استراتيجياً.

هذه الصراعات كلها لن تؤدي إلى إنتاج حلول، بل ستكون متماهية مع تطورات الوضع في المنطقة، والتي يتصدرها ويديرها في لبنان الحزب القائد.

والأزمات المتلاحقة ستستمر وتتفاقم، وقد تشهد انعكاسات أمنية (اغتيال جو بجاني في الكحالة، مثلاً). ولن يكون هناك أي جهة دولية جاهزة للتدخل ومساعدة لبنان، المتروك لمصيره مع حزبه القائد وأتباعه أو مطيعيه الأعداء: المزيد من الانهيار. 

المصدر: منير الربيع - المدن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:27 | 2020-12-25
12:24 | 2020-12-25
11:42 | 2020-12-25
11:30 | 2020-12-25
10:48 | 2020-12-25
10:23 | 2020-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website