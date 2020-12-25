بعد مغادرة رامبلينغ.. مَن سيتولى المهام في السفارة البريطانية؟

تتجه بريطانيا إلى تسليم القائمة بأعمال السفارة البربطانية في سوريا أليسون كينغ مهمة القيام بأعمال السفارة البريطانية في لبنان حتى حزيران العام 2021، وذلك بعد مغادرة السفير كريس رامبلينغ قبل نهاية ولايته بـ6 أشهر، بحسب ما علم "لبنان 24".

وفي التفاصيل أنّ كينغ ستقوم بأعمال سفارة بلادها في بيروت حتى حزيران المقبل، على أن يوفد السفير البريطاني الذي تم تعيينه خلفاً لرامبلينغ إلى لبنان في حزيران 2021.

وغادر رامبلينغ لبنان الشهر الحالي، أي قبل 6 أشهر من انتهاء ولايته رسمياً.

وكانت السفارة البريطانية في لبنان أوضحت مطلع الشهر الحالي أن رامبلينغ سيغادر في كانون الاول بسبب ظروف عائلية.

وأكدت أن عمل الحكومة البريطانية سيستمر لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة، وسيتم الإعلان عن خلف للسفير في وقت لاحق.