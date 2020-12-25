خروق جوية للعدو الإسرائيلي

أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، بيانا قالت فيه:"بتاريخ 24/12/2020 اعتبارا من الساعة 13.30 ولغاية الساعة 15.40، تم تسجيل ثلاثة خروق جوية من طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية. وتتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".