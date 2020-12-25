ثبوت 29 حالة إيجابية في معركة

استكمل مكتب الصحة في حركة "أمل" - شعبة معركة، إجراء فحوص PCR في البلدة، بعد أن أجرى حوالى 300 فحص لمخالطين على ثلاثة أيام، أظهرت نتائجها ثبوت 29 حالة إيجابية.وكانت بلدية معركة، بالتنسيق مع إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور وبمؤازرة قوى الأمن الداخلي، أغلقت البلدة أربعة ايام، اتخذت خلالها تدابير وقائية، ثم جددت الإقفال ثلاثة أيام، تنتهي صباح الاثنين المقبل، مع تخفيف بعض الإجراءات التي تسمح لأصحاب المحال التجارية والمواد الغذائية باستقبال الزبائن ضمن شروط وقائية، من السادسة صباحا حتى الرابعة عصرا.