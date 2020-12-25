لبنان

كورونا.. تسجيل أربع إصابات في منيارة والبيرة

Lebanon 24
25-12-2020 | 10:48
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أفادت بلدية منيارة واللجنة الصحية في البلدة، في بيان اليوم، بـ "تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا لمواطنيين من أبناء البلدة، وشفاء ثلاث إصابات يمكنهم العودة الى حياتهم الطبيعية، نظرا إلى انتهاء فترة الحجر". وطلبتا من كل المخالطين أو من يعانون أي عوارض، التواصل مع اللجنة الصحية. وذكرتا ب"ضرورة التزام وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة وتعقيم اليدين".

من جهة أخرى، أعلن فريق الترصد الوبائي في البيرة، في بيان، تسجيل إصابة أحد العسكريين في البلدة، وطلب من المخالطين "التزام الحجر المنزلي والتبليغ على الخط الساخن 71/805159".

ودعت خلية الأزمة "نتيجة التأخير في وصول نتيجة الفحوص المخبرية، إلى التواصل مع الفريق الطبي على الخط الساخن 71/805159 فور التبلغ بالنتيجة، فالتبليغ يحفظ حياتكم وحياة المقربين منكم وعائلاتكم، أما التستر فلا يزيد إلا انتشار الوباء والبلاء". وأعلنت "إجراء فحوص مخبرية مجانية الاثنين المقبل"، داعية إلى "التواصل عبر الخط الساخن".
 
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