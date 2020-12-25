قادمة من لندن.. تسجيل اول حالة من الطفرة الجديدة بكورونا

قال وزير الصحة حمد حسن في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنّه تم تسجيل أول حالة من الطفرة الجديدة COVID 19 في رحلة ME 202 الآتية من لندن بتاريخ 21 كانون الأول. وأضاف: "نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين".

تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من COVID19 في رحلة ME 202 القادمة من لندن في ٢١ كانون الأول. نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين. — Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) December 25, 2020