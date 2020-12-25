قادمة من لندن.. تسجيل اول حالة من الطفرة الجديدة بكورونا

تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من COVID19 في رحلة ME 202 القادمة من لندن في ٢١ كانون الأول. نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين.
— Hamad Hassan _حمد حسن (@Hamad_hassan20) December 25, 2020
تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من COVID19 في رحلة ME 202 القادمة من لندن في ٢١ كانون الأول. نتوجه للوافدين من المملكة المتحدة خاصة على متن الرحلة المذكورة وذويهم بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين.