لبنان

الجالية العربية تحيي قداديس الميلاد في الإمارات

Lebanon 24
25-12-2020 | 12:24
A-
A+
Doc-P-778122-637444961749796203.jpg
Doc-P-778122-637444961749796203.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أحيت الجالية العربية في دولة الإمارات، قداديس الميلاد في كنائس الدولة، في أجواء من التسامح، واتخذت تدابير منع انتشار فيروس كوفي - 19، كارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي، ونقلت القداديس عبر مواقع التواصل للمشاركة عن بعد.

وترأس كاهن رعية الجاليتين العربية والفرنسية في الشارقة والإمارات الشمالية الأب نضال ابو رجيلي الكبوشي الذبيحة في كنيسة مار انطونيوس البدواني رأس الخيمة ثم في كنيسة مار ميخائيل في الشارقة، بمعاونة لفيف من الكهنة.
وركزت العظة على معاني العيد في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا. وقال: "الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. في هذا الزمن المبارك نتذكر ما قاله النبي أشعيا عن شعب العهد القديم الذي عاد إلى أرضه بعد خمسة عقود من النفي ولكنه وجد صعوبة في التأقلم مع الواقع الجديد، إلى أن أتى المسيح ليجمع الشعب من جديد".
وختم: "أول إعلان لميلاد الطفل يسوع كان مع الرعاة، كما يروي لوقا الإنجيلي، وهؤلاء يمثلون الفقراء والمهمشين، وقد أتى المخلص حاملا إليهم الفرح والرجاء".

وفي أبو ظبي، أحيا الأب ايلي الهاشم الكبوشي قداس الميلاد في كنيسة مار يوسف. في حين اقتصرت القداديس في دبي على حضور كاهن الرعية طانيوس جعجع الكبوشي بمعاونة الخوري إدوار شالوحي، من دون أي جمهور.

وللمناسبة، أقيمت القداديس في إمارتي العين والفجيرة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:20 | 2020-12-25
16:15 | 2020-12-25
15:39 | 2020-12-25
15:35 | 2020-12-25
15:27 | 2020-12-25
14:58 | 2020-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website