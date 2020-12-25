الجالية العربية تحيي قداديس الميلاد في الإمارات

أحيت الجالية العربية في دولة الإمارات، قداديس الميلاد في كنائس الدولة، في أجواء من التسامح، واتخذت تدابير منع انتشار فيروس كوفي - 19، كارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي، ونقلت القداديس عبر مواقع التواصل للمشاركة عن بعد.

وترأس كاهن رعية الجاليتين العربية والفرنسية في الشارقة والإمارات الشمالية الأب نضال ابو رجيلي الكبوشي الذبيحة في كنيسة مار انطونيوس البدواني رأس الخيمة ثم في كنيسة مار ميخائيل في الشارقة، بمعاونة لفيف من الكهنة.

وركزت العظة على معاني العيد في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا. وقال: "الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. في هذا الزمن المبارك نتذكر ما قاله النبي أشعيا عن شعب العهد القديم الذي عاد إلى أرضه بعد خمسة عقود من النفي ولكنه وجد صعوبة في التأقلم مع الواقع الجديد، إلى أن أتى المسيح ليجمع الشعب من جديد".

وختم: "أول إعلان لميلاد الطفل يسوع كان مع الرعاة، كما يروي لوقا الإنجيلي، وهؤلاء يمثلون الفقراء والمهمشين، وقد أتى المخلص حاملا إليهم الفرح والرجاء".

وفي أبو ظبي، أحيا الأب ايلي الهاشم الكبوشي قداس الميلاد في كنيسة مار يوسف. في حين اقتصرت القداديس في دبي على حضور كاهن الرعية طانيوس جعجع الكبوشي بمعاونة الخوري إدوار شالوحي، من دون أي جمهور.

وللمناسبة، أقيمت القداديس في إمارتي العين والفجيرة.